Одне питання, яке покаже, чи вважаєте ви Крим – українським

Хочете перевірити самих себе – подумайте про те, що кримським абітурієнтам потрібно допомагати вступати до українських вишів. Якщо вам в цей момент захочеться позловтішати, то тест ви провалили.

Таку думку висловив у своєму відеоблозі "Грані правди" автор та журналіст Павло Казарін у прямому ефірі 24 каналу.

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"Провалили, тому що Крим можна повернути тільки в тому випадку, якщо ви вважаєте його "своїм". Якщо жителі півострова для вас – це заручники російської агресії. Якщо не було ніякого "повернення в рідну гавань", а була анексія. Якщо ви розумієте, що без введення російських військ ніякого локального "свята неслухняності" на півострові навіть не можна було б уявити", – розповів Казарін.

Саме з цієї ж причини немає ніякого сенсу обговорювати "референдум". Немає сенсу гадати, скільки людей брало в ньому участь. Просто тому, що Москва проводила його з однією-єдиною метою: створити ілюзію, що саме кримчани стали архітекторами операції зі зміни прапорів, – наголосив журналіст.

Казарін також додав, що якщо ви обговорюєте "референдум", то ви, самі того не бажаючи, граєте за правилами Москви. Тієї самої, яка не залишила жителям Криму ніякого вибору – адже навіть у бюлетенях пропонувалося вибирати між фактичною "незалежністю Криму" і його переходом до складу РФ.

Відео повного випуску відеоблогу "Грані правди" з Павлом Казаріним за 13 березня 2019 року: