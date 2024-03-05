Пуски по Украине единичных российских ракет свидетельствуют о недостатке некоторых их видов. Кроме этого, оккупанты имеют целью поразить конкретный объект. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует 24 Канал.

Смотрите также Оккупанты ударили из авиации по Кривому Рогу

Единичные атаки ракетами по Украине

Если бы враг мог массированно применять ракеты, он бы это делал. Ракет Х-59, Х-31 не у врага достаточно много, чтобы массированно применять. У них есть своя цель поразить какой-то объект. Собственно, эти ракеты, которые я озвучил, направляются с самолетов тактической авиации,

– рассказал он.

По словам Игната, есть еще ракеты баллистические "Искандер-М", которые также фигурируют в сообщениях об опасности Воздушных сил ВСУ.

"Когда баллистическая ракета летит десятки секунд, мы можем наблюдать, как она выпущена с оккупированной территории, например, по Херсонской и Донецкой областях. такие ракеты также являются единичными", – отметил представитель Воздушных сил. Юрий Игнат отметил, что у врага есть цель поразить тот или иной объект.

Он отметил, что, когда осуществляются обстрелы со стратегической авиации, то летят десятки ракет, это уже другая атака, цель которой поразить объекты, которые враг ставит своей целью.

Ракетный удар по Днепру: кратко