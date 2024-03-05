Враг пытался нанести удар по Кривому Рогу, однако благодаря нашим защитникам ему не удалось достичь цели.
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Россияне в очередной раз запустили ракету по Кривому Рогу
После 14:00 в Воздушных силах сообщили о том, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях и предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.
Мониторинговые каналы уточнили, что на юго-востоке высокая активность двух бортов Су-34/Су-35. То есть есть угроза пусков КАР по Днепру.
Через час стало известно, что Россия выпустила ракету X-59 по Криворожскому району. Однако ее удалось сбить.
В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено управляемую авиационную ракету X-59,
– сообщили в ПК "Восток".
Однако не всем районам так повезло. Этой ночью снова было громко в Никополе.
Враг обстрелял Никополь
Ночью 5 марта россияне обстреляли Никополь, ударив из РСЗО "Ураган".
В ОВА сообщили, что к счастью обошлось без трагических последствий. Погибших и пострадавших нет.
В остальных городах и селах Днепропетровской области ночь прошла без вражеских атак.
- К слову, днем ранее, 4 марта, в Днепровском районе тоже работала ПВО. Из-за падения обломков сбитой ракеты загорелось здание, которое не эксплуатировали. Огонь спасатели укротили.
- Также в результате обстрелов дронами и вражеской артиллерии в Никопольском районе повреждено частное предприятие и 9 домов местных жителей. Изуродована хозяйственная постройка, еще одна – разрушена. Задето несколько линий электропередач и газопровод. Также разбиты микроавтобус и гараж.