Ворог намагався завдати удар по Кривому Рогу, однак завдяки нашим захисникам йому не вдалося досягнути мети.
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Росіяни вчергове запустили ракету по Кривому Рогу
Після 14:00 в Повітряних силах повідомили про те, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках й попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.
Моніторингові канали уточнили, що на південному сході висока активність двох бортів Су-34/Су-35. Тото є загроза пусків КАР по Дніпру.
Через годину стало відомо, що Росія випустила ракету X-59 по Криворізькому району. Однак її вдалося збити.
В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету X-59,
– повідомили у ПК "Схід".
Однак не всім районам так пощастило. Цієї ночі знову було гучно у Нікополі.
Ворог обстріляв Нікополь
Вночі 5 березня росіяни обстріляли Нікополь, вдаривши з РСЗВ "Ураган".
В ОВА повідомили, що на щастя минулося без трагічних наслідків. Загиблих та постраждалих немає.
У решті міст та сіл Дніпропетровської області ніч минула без ворожих атак.
- До слова, днем раніше, 4 березня, у Дніпровському районі теж працювала ППО. Через падіння уламків збитої ракети зайнялася будівля, яку не експлуатували. Вогонь рятувальники приборкали.
- Також внаслідок обстрілів дронами та ворожої артилерії у Нікопольському районі пошкоджене приватне підприємство та 9 осель місцевих жителів. Понівечена господарська споруда, ще одна – зруйнована. Зачепило кілька ліній електропередач й газогін. Також потрощені мікроавтобус і гараж.