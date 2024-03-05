Ворог намагався завдати удар по Кривому Рогу, однак завдяки нашим захисникам йому не вдалося досягнути мети.

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Росіяни вчергове запустили ракету по Кривому Рогу

Після 14:00 в Повітряних силах повідомили про те, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках й попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.

Моніторингові канали уточнили, що на південному сході висока активність двох бортів Су-34/Су-35. Тото є загроза пусків КАР по Дніпру.

Через годину стало відомо, що Росія випустила ракету X-59 по Криворізькому району. Однак її вдалося збити.

В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету X-59,

– повідомили у ПК "Схід".

Однак не всім районам так пощастило. Цієї ночі знову було гучно у Нікополі.

Ворог обстріляв Нікополь

Вночі 5 березня росіяни обстріляли Нікополь, вдаривши з РСЗВ "Ураган".

В ОВА повідомили, що на щастя минулося без трагічних наслідків. Загиблих та постраждалих немає.

У решті міст та сіл Дніпропетровської області ніч минула без ворожих атак.