Проте модернізація займає близько 2 років, до того ж росіянам не вистачає технічних та технологічних компонентів. Тому, як розповів 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, Росія зараз напівсліпа, адже все залежало від А-50, і навіть можливість ракетних обстрілів.

До теми "Ножем по серцю" російській авіації: що відомо про літак А-50, знищений над Азовським морем

Росія втратила "очі" в небі

Коваленко підкреслив, що у Росії все залежить від літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, зокрема:

контроль повітряного простору України: де діє наша тактична авіація та які пуски ми здійснюємо;

розвідувальна інформація про повітряні та наземні пуски для своєї тактичної авіації, щоб та могла завдавати удари КАБами, та для стратегічної авіації, щоб та могла завдавати ракетні удари по тиловій частині України;

можливість збільшення радіуса охоплення засобами протиповітряної оборони, як-от С-400 "Тріумф".

Це великий обсяг інформації, який саме завдяки А-50 отримують російські окупаційні війська. Зараз вони напівсліпі, їхня тактична авіація напівсліпа, їхня стратегічна авіація також напівсліпа,

– наголосив військово-політичний оглядач.

Хоч окупанти можуть чергувати на А-50 у своєму повітряному просторі та охоплювати територію до лінії бойового зіткнення, цієї інформації буде критично недостатньо, але вони будуть на безпечній відстані.

Попри це, росіяни будуть змушені наближатися до повітряного простору тимчасово окупованих територій, щоб отримувати достатньо необхідної інформації, але тут знову-таки зона буде екстремальною.

Ситуація патова. Так чи інакше, але вони повинні будуть повернутися туди, де до них щось може дуже швидко наблизитись та знищити,

– зазначив Коваленко.

Проблеми росіян через збиття А-50