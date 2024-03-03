Однако модернизация занимает около 2 лет, к тому же россиянам не хватает технических и технологических компонентов. Поэтому, как рассказал 24 Каналу военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление "Александр Коваленко", Россия сейчас полуслепая, ведь все зависело от А-50, и даже возможность ракетных обстрелов.
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Россия потеряла "глаза" в небе
Коваленко подчеркнул, что у России все зависит от самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, в частности:
- контроль воздушного пространства Украины: где действует наша тактическая авиация и какие пуски мы осуществляем;
- разведывательная информация о воздушных и наземных пусках для своей тактической авиации, чтобы та могла наносить удары КАБами, и для стратегической авиации, чтобы та могла наносить ракетные удары по тыловой части Украины;
- возможность увеличения радиуса охвата средствами противовоздушной обороны, например С-400 "Триумф".
Это большой объем информации, который именно благодаря А-50 получают российские оккупационные войска. Сейчас они полуслепые, их тактическая авиация полуслепая, их стратегическая авиация также полуслепая,
– отметил военно-политический обозреватель.
Хотя оккупанты могут дежурить на А-50 в своем воздушном пространстве и охватывать территорию до линии боевого соприкосновения, этой информации будет критически недостаточно, но они будут на безопасном расстоянии.
Несмотря на это, россияне будут вынуждены приближаться к воздушному пространству временно оккупированных территорий, чтобы получать достаточно необходимой информации, но здесь опять-таки зона будет экстремальной.
Ситуация патовая. Так или иначе, но они должны будут вернуться туда, где к ним что-то может очень быстро приблизиться и уничтожить,
– отметил Коваленко.
Проблемы россиян из-за сбития А-50
- В Воздушных силах сообщили, что 23 февраля удалось "приземлить" вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Он был сбит над Азовским морем, а упал он в Краснодарском крае России.
- В тот же день в росСМИ распространили заявление гендиректора российской корпорации "Ростех" Сергея Чемезова о возобновлении производства самолетов А-50.
- Впрочем, оккупанты могут только восстанавливать технику, но никак не производить. Поскольку вес радиоэлектронного оборудования на А-50 достигает 20 тонн, для этого использовалось очень много различных компонентов. И вряд ли оккупанты смогут получить их сейчас.
- В Минобороны Великобритании заявили, что Россия может попытаться вернуть в эксплуатацию ранее законсервированные самолеты А-50, чтобы улучшить ситуационную осведомленность экипажей самолетов.