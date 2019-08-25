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      Одиночный пикет в поддержку Украины в Петербурге: одного участника задержала полиция – видео

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      В Санкт-Петербурге прошли одиночные пикеты ко Дню Независимости Украины
      В Санкт-Петербурге прошли одиночные пикеты ко Дню Независимости Украины / Скриншот

      В российском Санкт-Петербурге в субботу прошла серия одиночных пикетов солидарности с Украиной. Акции проходили на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой. Одного из участников пикета – Алексея Соловьева – задержали правоохранители.

      Соловьев, сообщил на горячую линию "ОВД-Инфо" о своем задержании. Он отметил, что задержание произошло еще до начала его участия в акции. Мужчина даже не успел достать плакат из пакета.

      Важно: В Санкт-Петербурге зарезали активистку, которая поддерживала украинских политзаключенных

      Известно, что активиста задержали около 16:00 и отпустили после того, как взяли у него объяснения.

      Одиночні пікети у Петербурзі
      Алексея Соловьева отпустили после того, как взяли у него объяснения / Фото: ovdinfo

      Во время пикетов на странице Ольги Смирновой в Facebook продолжалась трансляции. На видео видно, что участники держали в руках украинский флаг и плакаты с поздравлениями с Днем Независимости Украины. Именно это и привлекло внимание прохожих и сотрудников полиции.

      Смотрите видео пикетов в Санкт-Петербурге:

      Пикет ко Дню Независимости Украины также состоялся и в российском Новосибирске. Там участники акции пришли с плакатами, которые призывали российские власти прекратить войну с Украиной и освободить политических заключенных.

      blog_ava
      В российском Новосибирске активисты пикетировали против войны с Украиной
      24 августа
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      Теги: Новости политики Новости России Новости Украины День Независимости Протесты
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