В российском Санкт-Петербурге в субботу прошла серия одиночных пикетов солидарности с Украиной. Акции проходили на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой. Одного из участников пикета – Алексея Соловьева – задержали правоохранители.

Соловьев, сообщил на горячую линию "ОВД-Инфо" о своем задержании. Он отметил, что задержание произошло еще до начала его участия в акции. Мужчина даже не успел достать плакат из пакета.

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Известно, что активиста задержали около 16:00 и отпустили после того, как взяли у него объяснения.



Алексея Соловьева отпустили после того, как взяли у него объяснения / Фото: ovdinfo

Во время пикетов на странице Ольги Смирновой в Facebook продолжалась трансляции. На видео видно, что участники держали в руках украинский флаг и плакаты с поздравлениями с Днем Независимости Украины. Именно это и привлекло внимание прохожих и сотрудников полиции.

Смотрите видео пикетов в Санкт-Петербурге:

Пикет ко Дню Независимости Украины также состоялся и в российском Новосибирске. Там участники акции пришли с плакатами, которые призывали российские власти прекратить войну с Украиной и освободить политических заключенных.