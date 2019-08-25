Одиночний пікет на підтримку України у Петербурзі: одного учасника затримала поліція – відео

У російському Санкт-Петербурзі в суботу пройшла серія одиночних пікетів солідарності з Україною. Акції проходили на перетині Невського проспекту та Малої Садової. Одного з учасників пікету – Олексія Соловйова – затримали правоохоронці.

Соловйов, повідомив на гарячу лінію "ОВД-Инфо" про своє затримання. Він зазначив, що затримання відбулося ще до початку його участі в акції. Чоловік навіть не встиг дістати плакат з пакета.

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Відомо, що активіста затримали близько 16:00 і через три години відпустили після того, як взяли у нього пояснення.



Олексія Соловйова відпустили після того, як взяли у нього пояснення / Фото: ovdinfo

Під час пікетів на сторінці Ольги Смірнової у Facebook тривала трансляції. На відео видно, що учасники тримали в руках український прапор та плакати з привітаннями із Днем Незалежності України. Саме це й привернуло увагу перехожих та співробітників поліції.

Дивіться відео пікетів у Санкт-Петербурзі:

Пікет до Дня Незалежності України також відбувся у російському Новосибірську. Там учасники акції прийшли з плакатами, які закликали російську владу припинити війну з Україною та звільнити політичних в'язнів.