01:42
25 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: За що вибачається Кадиров. Радіація у Росії
      Вєсті Кремля
      17:31, 24 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко "розвіяв" міфи про Порошенка. Куди мітить Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:08, 24 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7

      Одиночний пікет на підтримку України у Петербурзі: одного учасника затримала поліція – відео

      16
      У Санкт-Петербурзі пройшли одиночні пікети до Дня Незалежності України
      У Санкт-Петербурзі пройшли одиночні пікети до Дня Незалежності України / Скріншот

      У російському Санкт-Петербурзі в суботу пройшла серія одиночних пікетів солідарності з Україною. Акції проходили на перетині Невського проспекту та Малої Садової. Одного з учасників пікету – Олексія Соловйова – затримали правоохоронці.

      Соловйов, повідомив на гарячу лінію "ОВД-Инфо" про своє затримання. Він зазначив, що затримання відбулося ще до початку його участі в акції. Чоловік навіть не встиг дістати плакат з пакета.

      Важливо: У Санкт-Петербурзі зарізали активістку, яка підтримувала українських політв'язнів

      Відомо, що активіста затримали близько 16:00 і через три години відпустили після того, як взяли у нього пояснення.

      Одиночні пікети у Петербурзі
      Олексія Соловйова відпустили після того, як взяли у нього пояснення / Фото: ovdinfo

      Під час пікетів на сторінці Ольги Смірнової у Facebook тривала трансляції. На відео видно, що учасники тримали в руках український прапор та плакати з привітаннями із Днем Незалежності України. Саме це й привернуло увагу перехожих та співробітників поліції.

      Дивіться відео пікетів у Санкт-Петербурзі:

      Пікет до Дня Незалежності України також відбувся у російському Новосибірську. Там учасники акції прийшли з плакатами, які закликали російську владу припинити війну з Україною та звільнити політичних в'язнів.

      blog_ava
      Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу
      24 серпня
      17181
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії День Незалежності Протести
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 24 серпня: святкування Дня Незалежності й два кандидати на прем'єрське крісло
      24 серпня , 22:22 Головні новини 24 серпня: святкування Дня Незалежності й два кандидати на прем'єрське крісло
      1814
      G7 – объединение демократических лидеров: причем здесь Россия?
      24 серпня , 22:00 G7 – объединение демократических лидеров: причем здесь Россия?
      Блог Медіа 889
      Голобородько VS Зеленський: Що змінилося за перші 100 днів президентсва
      24 серпня , 22:00 Голобородько VS Зеленський: Що змінилося за перші 100 днів президентсва
      Антон Голобородько 478
      "Динамо" сенсаційно зіграло внічию з "Олімпіком", команди догравали матч вдесятьох: відео
      24 серпня , 21:26 "Динамо" сенсаційно зіграло внічию з "Олімпіком", команди догравали матч вдесятьох: відео
      647
      Стало здаватися, що в праве вухо забивають цвях, – боєць ЗСУ
      24 серпня , 19:00 Стало здаватися, що в праве вухо забивають цвях, – боєць ЗСУ
      Повернись живим 2299
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук