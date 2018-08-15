Одиозная писательница возмутилась, что дети ничего не слышали о Бандере

Украинская писательница Лариса Ницой разгневалась, когда пела для детей в лагере песни УПА, и не получила от них фидбек, который бы указал на знание исторических личностей.

Об этом она заявила в эфире телеканала ZIK.

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Так, в одной из песен вспоминался Степан Бандера. И дети не смогли ответить, кто он такой, убеждает Ницой. Мол, из 60 детей в возрасте от 8 до 13 лет ответили только двое.

Ответ детей: "Бандера – это тот, кто играет на бандере". У меня просто нет слов,

– прокомментировала писательница.

По ее мнению, "реформа образования пошла опять немножечко не туда".

Заметим, что Лариса Ницой известна и другими скандальными заявлениями. Как сообщает УНИАН, недавно писательница резко высказалась относительно отдыха детей из оккупированных территорий Донбасса в лагерях.

Каким образом на территории Украины в летних лагерях отдыхают дети из оккупированных территорий на уровне с детьми бойцов АТО? И в этих лагерях дети "сепаров", я извиняюсь, рассказывают детям бойцов АТО, что они "хохлы", Москва – "страна forever"... ",

– сказала Ницой.