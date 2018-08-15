Одіозна письменниця обурилась, що діти нічого не чули про Бандеру

Українська письменниця Лариса Ніцой розгнівалась, коли співала для дітей у таборі пісні УПА, і не отримала від них фідбеку, який би вказав на знання історичних постатей.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу ZIK.

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Так, в одній з пісень згадувався Степан Бандера. І діти не змогли відповісти, хто він такий, переконує Ніцой. Мовляв, із 60 дітей у віці від 8 до 13 років відповіли лише двоє.

Відповідь дітей: "Бандера – це той, хто грає на бандері". У мене просто немає слів,

– прокоментувала письменниця.

На її думку, "реформа освіти пішла знову трошечки не туди".

Зауважимо, що Лариса Ніцой відома й іншими скандальними заявами. Як повідомляє УНІАН, нещодавно письменниця різко висловилася щодо відпочинку дітей з окупованих територій Донбасу у таборах.

Яким чином на території України в літніх таборах відпочивають діти з окупованих територій на рівні з дітьми бійців АТО? І в цих таборах діти "сепарів", я вибачаюся, розповідають дітям бійців АТО, що вони "хохли", що Москва – "країна forever"... ",

– сказала Ніцой.