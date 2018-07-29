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Одиозного нардепа Новинского охраняют сотрудники ФСБ России, – ИС

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Новинского охраняют сотрудники ФСБ России
Новинского охраняют сотрудники ФСБ России / Sprotyv.info

Личным охранником украинского народного депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского является работник Федеральной службы безопасности России. В то же время этот человек является начальником службы безопасности экзархата Русской православной церкви в Украине.

Об этом сообщил один из координаторов группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Как сообщал 24 канал, 27 июля Вадим Новинский посетил в Киеве так называемый крестный ход, который организовала Украинская православная церковь московского патриархата по случаю 1030 лет со Дня Крещения Руси.

"Знакомьтесь, возле Новинского его личный охранник и по совместительству начальник службы безопасности экзархата РПЦ в Украине, а вернее "очень верующий" куратор от ФСБ РФ, на которого замкнута нелегальная резидентура по церковной линии в Украине – такой себе "адъютант его превосходительства" (кстати, его любимый фильм", – говорится в сообщении ИС.

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Новинський охорона ФСБ Росія РПЦ УПЦ МП

Новинский со своим охранником ФСБшником

Подчиненные охранника Новинского, характеризуют его как "истинного арийца", реального долларового миллионера, "потому что кассу на половину деребанит и заведует всеми "ключами" от церковно-приходных касс УПЦ МП в Украине (ежемесячно гонцы ездят в Москву с кэшем на Лубянку)".

Также известно, что этот работник ФСБ любит дорогие автомобили и шикарных женщин, "которых полностью обеспечивает за счет пожертвований прихожан УПЦ МП".

Новинський ФСБ Росія УПЦ МП РПЦ

Новинский с охраной

"Старомодный, не использует мобильный телефон и интернет, предпочитает передавать устные и шифрованные послания от Центра Новинскому", – отметил Машовец.

Новинський охорона ФСБ Росія РПЦ

Новинский лично общается со своим охранником

Опубликовано фото и заместителя охранника Новинского – это более таинственный человек, потому что, по данным ИС, отвечает за оперативную работу и связь с агентурой в Украине.

Новинський охорона
Заместитель охранника Новинськього

Теги: Новости Украины Новости политики религия УПЦ МП РПЦ ФСБ Оппозиционный блок Вадим Новинский
Источник: 24 Канал
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