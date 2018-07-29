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Одіозного нардепа Новинського охороняють працівники ФСБ Росії, – ІС

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Новинського охороняють працівники ФСБ Росії
Новинського охороняють працівники ФСБ Росії / Sprotyv.info

Особистими охоронцем українського народного депутата від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського є працівник Федеральної служби безпеки Росії. Водночас цей чоловік є начальником служби безпеки екзархату Російської православної церкви в Україні.

Про це повідомив один з координаторів групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

Як повідомляв 24 канал, 27 липня Вадим Новинський відвідав у Києві так звану хресну ходу, яку організувала Українська православна церква московського патріархату з нагоди 1030 років з Дня Хрещення Русі.

"Знайомтеся, біля Новинського його особистий охоронець і за сумісництвом начальник служби безпеки екзархату РПЦ в Україні, а вірніше "дуже віруючий" куратор від ФСБ РФ, на якого замкнута нелегальна резидентура по церковній лінії в Україні – такий собі "ад'ютант його превосходительства" (до речі, його улюблений фільм", – мовиться у повідомленні ІС.

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Новинський охорона ФСБ Росія РПЦ УПЦ МП
Новинський зі своїм охоронцем ФСБшником

Підлеглі охоронця Новинського, характеризують його як "істинного арійця", реального доларового мільйонера, "тому що касу на половину деребанить і завідує всіма "ключами" від церковно-прибуткових кас УПЦ МП в Україні (щомісячно гінці їздять в Москву з кешом на Луб'янку)".

Також відомо, що цей працівник ФСБ полюбляє дорогі автомобілі і шикарних жінок, "яких повністю забезпечує за рахунок пожертвувань прихожан УПЦ МП".

Новинський ФСБ Росія УПЦ МП РПЦ
Новинський з охороною

"Старомодний, не використовує мобільний телефон і інтернет, вважає за краще передавати усні і шифровані послання від Центру Новинському", – зазначив Машовець.

Новинський охорона ФСБ Росія РПЦ
Новинський особисто спілкується зі своїм охоронцем

Опубліковане фото і заступника охоронця Новинського – це більш таємнича людина, бо, за даними ІС, відповідає за оперативну роботу і зв'язок з агентурою в Україні.

Новинський охорона
Заступник охоронця Новинськього

Теги: Новини України Новини політики Вадим Новинський Опозиційний блок ФСБ РПЦ УПЦ МП релігія
Джерело: 24 Канал
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