Одиозную Нелю Штепу выгнали из киевского супермаркета: видео 18+
Обвиняемая в сепаратизме экс-мер Славянска Неля Штепа спокойно разгуливает по улицам Киева. На днях ее заметили в одном из столичных супермаркетов. Там Штепа стояла с тележкой с продуктами в очереди.
Еще одна посетительница магазина решила снять одиозную Штепу на камеру и расспросить ее, что она делает в Киеве и зачем сюда приехала. Соответствующий ролик опубликовал в твиттере пользователь под ником Позывной Колымы.
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Скажите, а Вы Неля Штепа? Да? А что вы здесь делаете, почему Вы не в Донецке, в своем городе? Вы же любительница "русского мира". Я помню, как Вы выступали. Я в шоке – какими же наглыми бывают люди. Наделать такого бедствия и теперь спокойно здесь ходить, есть деликатесы...
– обращается к Штепе женщина.
Та сначала пытается оправдаться, потом говорит, что не хочет общаться, а когда ее "преследовательница" не отступает, – покидает очередь в кассу и убегает из супермаркета.
Неля Штепа в киевском супермаркете: видео 18+
Что известно о Неле Штепе: коротко
- В политике с 2007 года, была советником вице-премьер-министра в Секретариате Кабинета Министров Украины.
- Мэром Славянска была с 2010 по 2014 годы. Отметилась нелюбовью к журналистам и резкими высказываниями в их сторону.
- В 2014 году призвала Путина ввести в город свои войска, а в разгар Евромайдана в декабре 2013 года Неля Штепа поддерживала и агитировала за антимайдановцев.
- СБУ начала следствие против нее в апреле 2014 года, арестовали бывшего главу Славянска в июле этого же года.
- На суде она объясняла, что призвала Путина ввести войска в Славянск под принуждением террористов. Свое интервью российским пропагандистским каналам назвала сделанным "под дулом автомата".
- Нелю Штепу задержали 11 июля 2014 года. А 20 сентября 2017 года выпустили из СИЗО под домашний арест. За время рассмотрения дела Штепы изменили 5 районных судов и 11 составов суда. Подсудимая виновной себя не считает.
- Была кандидатом в народные депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на парламентских выборах 2019 года, № 74 в списке.
- В январе 2020 года стало известно, что Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины по делу Штепы. ЕСПЧ обязал Украину выплатить ей 3600 евро.