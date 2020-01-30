20:37
30 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кравчук переписал историю со Скабеевой. Православные аборты в России
      Вєсті Кремля
      22:36, 29 января
      Вести.UA: Зеленский стал националистом. Подвиги Татьяны Черновол
      Вєсті.UA
      21:15, 29 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ

      Одиозную Нелю Штепу выгнали из киевского супермаркета: видео 18+

      136 Читати новину українською
      Неля Штепа / "Деловой Славянск"

      Обвиняемая в сепаратизме экс-мер Славянска Неля Штепа спокойно разгуливает по улицам Киева. На днях ее заметили в одном из столичных супермаркетов. Там Штепа стояла с тележкой с продуктами в очереди.

      Еще одна посетительница магазина решила снять одиозную Штепу на камеру и расспросить ее, что она делает в Киеве и зачем сюда приехала. Соответствующий ролик опубликовал в твиттере пользователь под ником Позывной Колымы.

      Заявление: Неля Штепа будет снова баллотироваться в мэры Славянска: что о ней известно

      Скажите, а Вы Неля Штепа? Да? А что вы здесь делаете, почему Вы не в Донецке, в своем городе? Вы же любительница "русского мира". Я помню, как Вы выступали. Я в шоке – какими же наглыми бывают люди. Наделать такого бедствия и теперь спокойно здесь ходить, есть деликатесы...
      – обращается к Штепе женщина.

      Та сначала пытается оправдаться, потом говорит, что не хочет общаться, а когда ее "преследовательница" не отступает, – покидает очередь в кассу и убегает из супермаркета.

      Неля Штепа в киевском супермаркете: видео 18+

      Что известно о Неле Штепе: коротко

      • В политике с 2007 года, была советником вице-премьер-министра в Секретариате Кабинета Министров Украины.
      • Мэром Славянска была с 2010 по 2014 годы. Отметилась нелюбовью к журналистам и резкими высказываниями в их сторону.
      • В 2014 году призвала Путина ввести в город свои войска, а в разгар Евромайдана в декабре 2013 года Неля Штепа поддерживала и агитировала за антимайдановцев.
      • СБУ начала следствие против нее в апреле 2014 года, арестовали бывшего главу Славянска в июле этого же года.
      • На суде она объясняла, что призвала Путина ввести войска в Славянск под принуждением террористов. Свое интервью российским пропагандистским каналам назвала сделанным "под дулом автомата".
      • Нелю Штепу задержали 11 июля 2014 года. А 20 сентября 2017 года выпустили из СИЗО под домашний арест. За время рассмотрения дела Штепы изменили 5 районных судов и 11 составов суда. Подсудимая виновной себя не считает.
      • Была кандидатом в народные депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на парламентских выборах 2019 года, № 74 в списке.
      • В январе 2020 года стало известно, что Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины по делу Штепы. ЕСПЧ обязал Украину выплатить ей 3600 евро.
      Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
      сегодня
      17247
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Неля Штепа Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:30 Рада Асоціації в Брюсселі: хороші новини для України зі столиці Євросоюзу
      Світлана Заліщук 134
      сегодня , 17:10 Куратори Кремля: на Путіна працює "Мінськ", а не Сурков чи Козак
      Дмитро Литвин 104
      28 января , 10:58 Кто такие Bob Moses и почему их концерт не стоит пропускать: 7 февраля, Bel etage
      49
      сегодня , 16:45 Юрий Гримчак на свободе: краткая биография
      Альона Захарова 7147
      сегодня , 16:43 Помста КДБіста: Путін хоче побачити колапс Заходу – він діятиме поступово
      Віталій Дейнега 264
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук