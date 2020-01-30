Одиозную Нелю Штепу выгнали из киевского супермаркета: видео 18+

Обвиняемая в сепаратизме экс-мер Славянска Неля Штепа спокойно разгуливает по улицам Киева. На днях ее заметили в одном из столичных супермаркетов. Там Штепа стояла с тележкой с продуктами в очереди.

Еще одна посетительница магазина решила снять одиозную Штепу на камеру и расспросить ее, что она делает в Киеве и зачем сюда приехала. Соответствующий ролик опубликовал в твиттере пользователь под ником Позывной Колымы.

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Скажите, а Вы Неля Штепа? Да? А что вы здесь делаете, почему Вы не в Донецке, в своем городе? Вы же любительница "русского мира". Я помню, как Вы выступали. Я в шоке – какими же наглыми бывают люди. Наделать такого бедствия и теперь спокойно здесь ходить, есть деликатесы...

– обращается к Штепе женщина.

Та сначала пытается оправдаться, потом говорит, что не хочет общаться, а когда ее "преследовательница" не отступает, – покидает очередь в кассу и убегает из супермаркета.

Неля Штепа в киевском супермаркете: видео 18+

Неля Штепа і дуже допитлива громадянка.

Та зірваний банкет!!!

Смаколики Да!!!! pic.twitter.com/zxYVdTOnlt — Позивний Колим (@Kolym0224) January 29, 2020

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