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      Одіозну Нелю Штепу вигнали з київського супермаркету: відео 18+

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      Неля Штепа / "Діловий Слов'янськ"

      Обвинувачена у сепаратизмі ексмер Слов’янська Неля Штепа спокійно розгулює вулицями Києва. Днями її запримітили в одному зі столичних супермаркетів. Там Штепа стояла з возиком із продуктами у черзі.

      Ще одна відвідувачка магазину вирішила зняти одіозну Штепу на камеру та розпитати її, що вона робить у Києві та для чого сюди приїхала. Відповідний ролик оприлюднив у твіттері користувач під ніком Позивний Колим.

      Заява: Неля Штепа знову балотуватиметься в мери Слов’янська: що про неї відомо

      Скажіть, а Ви Неля Штепа? Так? А що ви тут робите, чому Ви не в Донецьку, не у своєму місті? Ви ж любителька "русского міра". Я пам’ятаю, як Ви виступали. Я в шоці – якими ж нахабними бувають люди. Наробити такого лиха і тепер спокійно собі тут ходити, їсти делікатеси…
      – звертається до Штепи жінка.

      Та спочатку намагається виправдатися, потім каже, що не хоче спілкуватися, а коли її "переслідувачка" не відступає, – покидає чергу до каси та втікає із супермаркету.

      Неля Штепа у київському супермаркеті: відео 18+

      Що відомо про Нелю Штепу: коротко

      • У політиці з 2007 року, була радником віцепрем'єр-міністра в Секретаріаті Кабінету Міністрів України.
      • Мером Слов’янська була з 2010 по 2014 роки. Відзначилася нелюбов’ю до журналістів та різкими висловлюваннями у їхній бік.
      • У 2014 році закликала Путіна ввести у місто свої війська, а у розпал Євромайдану в грудні 2013 року Неля Штепа підтримувала й агітувала за антимайданівців.
      • СБУ розпочала слідство проти неї у квітні 2014 року, арештували колишню голову Слов'янська у липні цього ж року.
      • На суді вона пояснювала, що закликала Путіна ввести війська до Слов'янська під примусом терористів. Своє інтерв'ю російським пропагандистським каналам назвала зробленим "під дулом автомата".
      • Нелю Штепу затримали 11 липня 2014 року. А 20 вересня 2017 року випустили із СІЗО під домашній арешт. За час розгляду справи Штепи змінили 5 районних судів і 11 складів суду. Підсудна винною себе не вважає.
      • Була кандидаткою у народні депутати від партії "Опозиційна платформа – За життя" на парламентських виборах 2019 року, № 74 у списку.
      • У січні 2020 року стало відомо, що Європейський суд з прав людини визнав порушення з боку України у справі Штепи. ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити їй 3600 євро.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Неля Штепа
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