Одіозну Нелю Штепу вигнали з київського супермаркету: відео 18+

Обвинувачена у сепаратизмі ексмер Слов’янська Неля Штепа спокійно розгулює вулицями Києва. Днями її запримітили в одному зі столичних супермаркетів. Там Штепа стояла з возиком із продуктами у черзі.

Ще одна відвідувачка магазину вирішила зняти одіозну Штепу на камеру та розпитати її, що вона робить у Києві та для чого сюди приїхала. Відповідний ролик оприлюднив у твіттері користувач під ніком Позивний Колим.

Заява: Неля Штепа знову балотуватиметься в мери Слов’янська: що про неї відомо

Скажіть, а Ви Неля Штепа? Так? А що ви тут робите, чому Ви не в Донецьку, не у своєму місті? Ви ж любителька "русского міра". Я пам’ятаю, як Ви виступали. Я в шоці – якими ж нахабними бувають люди. Наробити такого лиха і тепер спокійно собі тут ходити, їсти делікатеси…

– звертається до Штепи жінка.

Та спочатку намагається виправдатися, потім каже, що не хоче спілкуватися, а коли її "переслідувачка" не відступає, – покидає чергу до каси та втікає із супермаркету.

Неля Штепа у київському супермаркеті: відео 18+

Неля Штепа і дуже допитлива громадянка.

Та зірваний банкет!!!

Смаколики Да!!!! pic.twitter.com/zxYVdTOnlt — Позивний Колим (@Kolym0224) January 29, 2020

Що відомо про Нелю Штепу: коротко