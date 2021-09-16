Соответствующее соглашение страны-члены ОДКБ подписали на саммите 16 сентября в Душанбе. Это первое офлайн заседание организации за время пандемии.

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Совместное соглашение ОДКБ

Президенты стран ОДКБ подписали соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств коллективной безопасности на территориях стран ОДКБ

Документ создает механизм сотрудничества компетентных органов государств-членов ОДКБ. Поэтому военная полиция, военное следствие, военная прокуратура, военные суды по уголовным и административным делам могут взаимодействовать.

В ОДКБ входят:

Армения,

Беларусь,

Казахстан,

Киргизия,

Россия,

Таджикистан.

Как действует ОДКБ и когда образовалась

Источник: сайт ОДКБ