Соответствующее соглашение страны-члены ОДКБ подписали на саммите 16 сентября в Душанбе. Это первое офлайн заседание организации за время пандемии.

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Совместное соглашение ОДКБ

Президенты стран ОДКБ подписали соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств коллективной безопасности на территориях стран ОДКБ

Документ создает механизм сотрудничества компетентных органов государств-членов ОДКБ. Поэтому военная полиция, военное следствие, военная прокуратура, военные суды по уголовным и административным делам могут взаимодействовать.

В ОДКБ входят:

  • Армения,
  • Беларусь,
  • Казахстан,
  • Киргизия,
  • Россия,
  • Таджикистан.

Как действует ОДКБ и когда образовалась

Источник: сайт ОДКБ

  • Организация Договора о коллективной безопасности образовалась в Ташкенте 5 мая 1992 года главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.
  • Через год к ней присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия.
  • Ключевая статья 4 Договора подобна 5 статье договора НАТО. По ней, если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны любого государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников этого ОДКБ.