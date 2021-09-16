Відповідну угоду країни-члени ОДКБ підписано на саміті 16 вересня у Душанбе. Це перше офлайн засідання організації за час пандемії.
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Спільна угода ОДКБ
Президенти країн ОДКБ підписали угоду з питань юрисдикції та надання правової допомоги у справах, пов'язаних з тимчасовим перебуванням формувань сил і засобів колективної безпеки на територіях країн ОДКБ
Документ створює механізм співпраці компетентних органів держав-членів ОДКБ. Відтак військова поліція, військове слідство, військова прокуратура, військові суди у кримінальних та адміністративних справах можуть взаємодіяти.
До ОДКБ входять:
- Вірменія,
- Білорусь,
- Казахстан,
- Киргизія,
- Росія,
- Таджикистан.
Як діє ОДКБ і коли утворилася
Джерело: сайт ОДКБ
- Організація Договору про колективну безпеку утворилася у Ташкенті 5 травня 1992 року главами Вірменії, Казахстану, Киргизії, Росії, Таджикистану і Узбекистану.
- Через рік до нього приєдналися Азербайджан, Білорусь і Грузія.
- Ключова стаття 4 Договору подібна до 5 статті договору НАТО. За нею, якщо одна з держав-учасників піддасться агресії з боку будь-якої держави або групи держав, то це буде розглядатися як агресія проти всіх держав-учасниць цього ОДКБ.