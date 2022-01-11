Такое мнение в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Организация договора о коллективной безопасности – это не структура по типу НАТО.

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Чалый об ОДКБ

Он напомнил, что Организация Договора о коллективной безопасности – коллективная полицейская военизированная структура. Это не структура НАТО, которая ведет оборону против террористических атак и тех, которыми Россия угрожает сейчас.

ОДКБ создает условия для сохранения режимов. Путин показал, что эффективность как раз в полицейской миссии. Для него сказать, что он подавил революцию, как не смогли в Украине, это же будет подарок агитаторам и пропагандистам в России. Валерий Чалый Экс-посол Украины в США

Кроме того, по мнению Чалого, еще не факт, что это конец истории. Ситуация в Казахстане может затянуться надолго.

Полное интервью с Валерием Чалым в программе "Первые лица": смотрите видео

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