Такое мнение в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Организация договора о коллективной безопасности – это не структура по типу НАТО.
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Чалый об ОДКБ
Он напомнил, что Организация Договора о коллективной безопасности – коллективная полицейская военизированная структура. Это не структура НАТО, которая ведет оборону против террористических атак и тех, которыми Россия угрожает сейчас.
ОДКБ создает условия для сохранения режимов. Путин показал, что эффективность как раз в полицейской миссии. Для него сказать, что он подавил революцию, как не смогли в Украине, это же будет подарок агитаторам и пропагандистам в России.
Кроме того, по мнению Чалого, еще не факт, что это конец истории. Ситуация в Казахстане может затянуться надолго.
Полное интервью с Валерием Чалым в программе "Первые лица": смотрите видео
ОДКБ в Казахстане: что нужно знать
- С 5 января в Казахстане набирают обороты массовые протесты. Поэтому Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает целесообразным введение войск ОДКБ в страну.
- В Кремле убеждены, что они должны отреагировать. Поэтому в России сообщили, что отправят свои войска в Казахстан.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что ОДКБ готова ввести войска в Казахстан.