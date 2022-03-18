Одна из сбитых в Винницкой ракет упала в кукурузное поле: фото

18 марта 2022 , 12:28
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Источник:

Суспільне Винница

Утром 18 марта россияне выпустили несколько ракет в разные города Украины. Три из них были сбиты недалеко от Винницы.

После "встречи" с украинским ПВО, вражеская ракета упала на землю. Ее обломки обнаружили на кукурузном поле.

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Обломки ракеты нашли в 60 километрах от Винницы. В Винницкой ОВА подчеркнули, что вражеская ракета не долетела до цели.


Обломки ракеты упали на кукурузное поле / Фото Суспільного

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Автор: Іван Магуряк