Одна из сбитых в Винницкой ракет упала в кукурузное поле: фото
18 марта 2022 , 12:28Читати новину українською
Источник:Суспільне Винница
Утром 18 марта россияне выпустили несколько ракет в разные города Украины. Три из них были сбиты недалеко от Винницы.
После "встречи" с украинским ПВО, вражеская ракета упала на землю. Ее обломки обнаружили на кукурузном поле.
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Обломки ракеты нашли в 60 километрах от Винницы. В Винницкой ОВА подчеркнули, что вражеская ракета не долетела до цели.
Обломки ракеты упали на кукурузное поле / Фото Суспільного
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