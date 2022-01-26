Речь идет о заявлении немецких СМИ, что на встрече якобы планируют определить дату, когда Украина проведет "переговоры с боевиками". Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.
Обратите внимание Переговоров с боевиками "не было и не будет": в ОП опровергли скандальное заявление немецких СМИ
Россияне играют в полифазную игру
"Это ожидаемая позиция, потому что это одно из звеньев российского давления, которые они на уровне с накоплением войск, политическим кризисом в Беларуси и энергетическим кризисом пытаются протолкнуть в этом конфликте", – сказал Краев.
Эксперт обратил внимание на то, что россияне довольно давно играют в так называемую полифазную игру – проталкивание идей об "особом статусе", прямых переговорах, определенном уровне признания.
Проработка этих тем на нормандском уровне – это тоже одна из тактик Москвы. Этого следовало ожидать. На уровне заместителей еще можно давать самые безумные идеи.
Краев о встрече советников стран "нормандской четверки": смотрите видео
Скандальные заявления о "переговорах с боевиками": главное
- Встречу советников глав государств "нормандской четверки" запланировали на 26 января, она будет проходить в Париже. О темах разговора подробно не сообщали, но в СМИ появились собственные версии: мол, будут определять "дату переговоров с боевиками".
- Говорилось о том, что президент Франции якобы намерен предложить российскому – план по деэскалации ситуации вокруг Украины.
- В немецком информационном агентстве Deutsche Presse-Agentur, отметили, что Эммануэль Макрон считает: дипломатическому способу решения кризиса поспособствует привлечение к переговорам официального Киева и "лояльных к Кремлю сепаратистов".
- Кроме того, в Deutsche Welle отметили, что Макрон, мол, поручил затронуть эту тему именно на переговорах советников глав государств "нормандской четверки".
- Однако позиция Украины в отношении боевиков давно известна – никаких прямых переговоров, только Россия является стороной конфликта. Глава Офиса Президента Андрей Ермак опроверг скандальные заявления немецких СМИ.