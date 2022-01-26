Речь идет о заявлении немецких СМИ, что на встрече якобы планируют определить дату, когда Украина проведет "переговоры с боевиками". Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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Россияне играют в полифазную игру

"Это ожидаемая позиция, потому что это одно из звеньев российского давления, которые они на уровне с накоплением войск, политическим кризисом в Беларуси и энергетическим кризисом пытаются протолкнуть в этом конфликте", – сказал Краев.

Эксперт обратил внимание на то, что россияне довольно давно играют в так называемую полифазную игру – проталкивание идей об "особом статусе", прямых переговорах, определенном уровне признания.

Проработка этих тем на нормандском уровне – это тоже одна из тактик Москвы. Этого следовало ожидать. На уровне заместителей еще можно давать самые безумные идеи. Александр Краев Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

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