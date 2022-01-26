Мовиться про заяву німецьких ЗМІ, що на зустрічі нібито планують визначити дату, коли Україна проведе "переговори з бойовиками". Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Росіяни грають у поліфазну гру

"Це очікувана позиція, тому що це одна з ланок російського тиску, які вони на рівні з накопиченням військ, політичною кризою в Білорусі та енергетичною кризою намагаються проштовхнути в цьому конфлікті", – сказав Краєв.

Експерт звернув увагу на те, що росіяни доволі давно грають у так звану поліфазну гру – проштовхування ідей про "особливий статус", прямі переговори, певний рівень визнання.

Пропрацювання цих тем на нормандському рівні – це теж одна із тактик Москви. Цього варто було очікувати. На рівні заступників ще можна давати найбільш божевільні ідеї.

Олександр Краєв

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Краєв про зустріч радників країн "нормандської четвірки": дивіться відео

Скандальні заяви щодо "перемовин з бойовиками": голове

  • Зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" запланували на 26 січня, вона відбуватиметься у Парижі. Про теми розмови детально не повідомляли, але у ЗМІ з'явились власні версії: мовляв, визначатимуть "дату переговорів із бойовиками".
  • Мовилося про те, що президент Франції нібито має намір запропонувати російському – план щодо деескалації ситуації навколо України.
  • У німецькому інформаційному агентстві Deutsche Presse-Agentur, зазначили, що Еммануель Макрон вважає: дипломатичному способу розв'язання кризи посприяє залучення до перемовин офіційного Києва та "лояльних до Кремля сепаратистів".
  • Крім того, у Deutsche Welle зазначили, що Макрон, мовляв, доручив порушити цю тему саме на перемовинах радників глав держав "норманської четвірки".
  • Проте позиція України щодо бойовиків давно відома – жодних прямих переговорів, тільки Росія є стороною конфлікту. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак спростував скандальні заяви німецьких ЗМІ.