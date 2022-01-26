Мовиться про заяву німецьких ЗМІ, що на зустрічі нібито планують визначити дату, коли Україна проведе "переговори з бойовиками". Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Росіяни грають у поліфазну гру

"Це очікувана позиція, тому що це одна з ланок російського тиску, які вони на рівні з накопиченням військ, політичною кризою в Білорусі та енергетичною кризою намагаються проштовхнути в цьому конфлікті", – сказав Краєв.

Експерт звернув увагу на те, що росіяни доволі давно грають у так звану поліфазну гру – проштовхування ідей про "особливий статус", прямі переговори, певний рівень визнання.

Пропрацювання цих тем на нормандському рівні – це теж одна із тактик Москви. Цього варто було очікувати. На рівні заступників ще можна давати найбільш божевільні ідеї. Олександр Краєв Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

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