Мовиться про заяву німецьких ЗМІ, що на зустрічі нібито планують визначити дату, коли Україна проведе "переговори з бойовиками". Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.
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Росіяни грають у поліфазну гру
"Це очікувана позиція, тому що це одна з ланок російського тиску, які вони на рівні з накопиченням військ, політичною кризою в Білорусі та енергетичною кризою намагаються проштовхнути в цьому конфлікті", – сказав Краєв.
Експерт звернув увагу на те, що росіяни доволі давно грають у так звану поліфазну гру – проштовхування ідей про "особливий статус", прямі переговори, певний рівень визнання.
Пропрацювання цих тем на нормандському рівні – це теж одна із тактик Москви. Цього варто було очікувати. На рівні заступників ще можна давати найбільш божевільні ідеї.
Краєв про зустріч радників країн "нормандської четвірки": дивіться відео
Скандальні заяви щодо "перемовин з бойовиками": голове
- Зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" запланували на 26 січня, вона відбуватиметься у Парижі. Про теми розмови детально не повідомляли, але у ЗМІ з'явились власні версії: мовляв, визначатимуть "дату переговорів із бойовиками".
- Мовилося про те, що президент Франції нібито має намір запропонувати російському – план щодо деескалації ситуації навколо України.
- У німецькому інформаційному агентстві Deutsche Presse-Agentur, зазначили, що Еммануель Макрон вважає: дипломатичному способу розв'язання кризи посприяє залучення до перемовин офіційного Києва та "лояльних до Кремля сепаратистів".
- Крім того, у Deutsche Welle зазначили, що Макрон, мовляв, доручив порушити цю тему саме на перемовинах радників глав держав "норманської четвірки".
- Проте позиція України щодо бойовиків давно відома – жодних прямих переговорів, тільки Росія є стороною конфлікту. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак спростував скандальні заяви німецьких ЗМІ.