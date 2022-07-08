Он там подытожил много эмоциональных переживаний, которые были у жителей страны в течение нескольких тяжелых месяцев. Также озвучил размышления о миссии Украины в этом отрезке истории.

Заметьте Завтра очень содержательный день, будет много новостей: главное из обращения Зеленского 7 июля

Мы просто хотели жить спокойно, – Зеленский

Президент подчеркнул, что наш народ не рвался в топы мировых новостей и не хотел становиться супергероями такой ценой. Мы просто хотели жить спокойно на своей земле.

До полуночи одна минута и одна мысль, которой я хочу поделиться. 134 дня нам не просто засыпать. Но все эти дни мы знаем для чего просыпаемся, для кого и главное – кем. Мы украинцы. Просто люди, добрый мирный народ,

– сказал Владимир Зеленский.

Нам выпало быть андердогом, которому дают 3 дня, но наш народ борется уже 5 месяцев. По мнению президента, если это так случилось, значит нам это по силам – одолеть дракона, от которого дрожало полмира. "Тот, кто обречен ползать, не отнимет даже Змеиного у тех, кому выпало летать". Глава государства подытожил, что именно из-за этого флаг Украины на острове. Также отметил, что когда-то наш флаг будет на полуострове и на всех других наших деоккупированных территориях.

Обращение президента в инстаграме: смотрите видео

Главное обращение Владимира Зеленского за 7 июля: смотрите видео