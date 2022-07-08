Він там підсумував багато емоційних переживань, які були в жителів країни протягом кількох важких місяців. Також озвучив роздуми щодо місії України в цьому відрізку історії.

Зауважте Завтра дуже змістовний день, буде багато новин: головне зі звернення Зеленського за 7 липня

Ми просто хотіли жити спокійно, – Зеленський

Президент наголосив, що наш народ не рвався у топи світових новин і не хотів ставати супергероями такою ціною. Ми просто хотіли жити спокійно на своїй землі.

До півночі одна хвилина та одна думка, якою я хочу поділитись. 134 дні нам непросто засинати. Але всі ці дні ми знаємо для чого прокидаємося, для кого та головне – ким. Ми українці. Просто люди, добрий мирний народ. Але у Бога свій план,

– сказав Володимир Зеленський.

Нам випало бути андердогом, яком дають 3 дні, але наш народ бореться вже 5 місяців. На думку президента, якщо це так трапилося, значить нам це під силу – здолати дракона, від якого тремтіло пів світу. "Той, хто приречений повзати, не забере навіть Зміїного в тих, кому випало літати". Глава держави підсумував, що саме через це прапор України на острові. Також зазначив, що колись наш прапор буде на півострові та на усіх інших наших деокупованих територіях.

Звернення президента в інстаграмі: дивіться відео

Головне звернення Володимира Зеленського за 7 липня: дивіться відео