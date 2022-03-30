Об этом рассказал начальник управления Изюмского городского совета Максим Стрельник в эфире 24 канала.

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По его словам, местный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Анатолий Фомичевский впустил в город оккупантов, показав им незащищенную дорогу.

Именно на этой части города (северной – 24 канал), к сожалению, государственные изменники вступили в сговор с врагами и провели их по дороге, которая была незащищенной, малоизвестной. Только местные могли о ней знать,

– рассказал он.

Поэтому местные власти и волонтеры не могут попасть в город с гуманитарной помощью и эвакуационными автобусами.

"Одна надежда остается на Вооруженные Силы Украины, которые обязательно оттеснят их из города, освободят нам дорогу и мы сразу отправимся, чтобы спасти наших земляков", – рассказал представитель горсовета.

Он добавил, что речь идет о примерно 20 тысячах людей, которые уже более 3 недель находятся в полной блокаде без пищи, воды и лекарств.

Стрельник рассказал о ситуации в Изюме: смотрите видео