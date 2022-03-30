Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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В то же время на Изюмском направлении оккупанты наращивают усилия путем перемещения отдельных подразделений из состава 20 общевойсковой армии и 1 танковой армии с других направлений.
Они продолжают наносить ракетно-бомбовые удары и осуществляют артиллерийские обстрелы,
– сообщили в Генштабе.
Стоит отметить, что в течение суток 29 марта спасатели 14 раз выезжали тушить пожары, которые возникли из-за обстрелов российских захватчиков в Харькове.