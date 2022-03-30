Про це мовиться у зведенні Генштабу Збройних Сил України.

До теми Авіація росіян над Харковом вже не літає: окупанти обстрілюють з "Градів" і шлють безпілотники

Водночас на Ізюмському напрямку окупанти нарощують зусилля шляхом переміщення окремих підрозділів зі складу 20 загальновійськової армії та 1 танкової армії з інших напрямків.

Вони продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів та здійснюють артилерійські обстріли,

– повідомили у Генштабі.

Варто зауважити, що впродовж доби 29 березня рятувальники 14 разів виїжджали гасити пожежі, які виникли через обстріли російських загарбників у Харкові.

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