Про це розповів начальник управління Ізюмської міської ради Максим Стрельник в ефірі 24 каналу.

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За його словами, місцевий депутат від забороненої партії ОПЗЖ Анатолій Фомичевський впустив до міста окупантів, показавши їм незахищену дорогу.

Саме на цій частині міста (північній – 24 канал), на жаль, державні зрадники вступили у змову з ворогами й провели їх дорогою, яка була незахищеною, маловідомою. Тільки місцеві могли про неї знати,

– розповів він.

Через це тепер місцева влада та волонтери не можуть потрапити у місто з гуманітарною допомогою та евакуаційними автобусами.

"Одна надія залишається на Збройні Сили України, які обов'язково відтіснять їх з міста, звільнять нам дорогу й ми одразу вирушимо, щоб врятувати наших земляків", – розповів представник міськради.

Він додав, що мовиться про приблизно 20 тисяч людей, які вже понад 3 тижні перебувають у повній блокаді без їжі, води та ліків.

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