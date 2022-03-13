Одна "Стугна" сбила уже пятый вражеский танк: впечатляющее видео

Украинский противотанковый комплекс "Стугна" отлично демонстрирует себя в боях с оккупантами. Один такой комплекс уничтожил уже пятый вражеский танк.

Российские оккупанты и дальше терпят потери. "Стугна" просто разбивает вражеские танки.

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Как только нашим военным дали разрешение на пуск, "Стугна" сразу уничтожила вражеский танк. На счету именно этой уже пятый.

"Стугна" снова уничтожила вражеский танк: смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика, 18+)

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