Одна история. Что вдохновило художника взяться за кисти и холст

Рембрандт ван Рейн – шестой ребенок в семье, родился в городе Лейдене в нидерландской провинции Южная Голландия. Отец будущего художника был состоятельным человеком, имел собственную мельницу и солодовни, два дома, а также получил наследство от жены, потому большая семья жила в достатке.

Детство будущего художника было счастливым, родители знали об увлечении сына, поэтому когда мальчику исполнилось 13 лет, записали его на учебу к нидерландскому художнику Якобу ван Сваненбургу. Повзрослев, юноша переехал в столицу, там его вторым учителем стал художник Питер Ластман, который учил его живописи и гравюре.

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После года обучения Рембрандт вернулся домой и быстро обзавелся заказчиками и учениками. Впоследствии художник влюбился и вскоре женился на Саскии ван Эйленбюрх, они вместе переехали в Амстердам. Ее нежный образ увековечился во многих портретах. Через восемь лет супружеской жизни Саския умерла от туберкулеза — это стало болезненным ударом для художника.

После смерти жены Рембрандт был не в себе, он не знал что делать, и находил утешение в рисовании. Именно в год, когда умерла его жена, он написал картину "Ночной дозор". Это полотно стало отражением нового стиля художника, ничего общего с традиционным групповым портретом.

Картина "Ночной дозор"

Жизнь ван Рейна с течением лет менялась: счастливое детство, богатство и признание изменились на нищенскую старость. Настроение художника можно проследить и в его творчестве. Дела Рембрандта шли плохо. Не хватало денег, количество заказов уменьшилось. Поэтому часть своей коллекции художник продал, но и это его не спасло.

Он был в шаге от тюрьмы, но суд встал на его сторону, поэтому ему разрешили распродать все имущество и отдать долги. Художник даже некоторое время еще жил в доме, который ему уже не принадлежал. В 1656 году Рембрандт объявил себя банкротом и уехал жить в уединенный домик на окраине столицы.

Как сложилась дальнейшая жизнь великого художника Рембрандта — смотрите в программе.