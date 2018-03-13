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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТІЛЛЕРСОН ВОЛОДИМИР РУБАН
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Одна історія. Що надихнуло художника взятися за пензлики та полотно

Одна історія 23:58, 13 березня 107 Читать новость на русском

Рембрандт ван Рейн – шоста дитина у сім'ї, народився у місті Лейдене у нідерландській провінції Південна Голландія. Батько майбутнього художника був заможною людиною, мав власний млин і солодовні, два будинки, а також отримав спадок від дружини, тому велика родина жила в достатку.

Дитинство майбутнього художника було щасливим, батьки знали про захоплення сина, тож коли хлопчикові виповнилося 13 років, записали його на навчання до нідерландського художника Якоба ван Сваненбурга. Подорослішавши, юнак переїхав у столицю, там його другим вчителем став живописець Пітер Ластман, який навчав його живопису і гравюрі.

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Після року навчання Рембрандт повернувся назад додому і швидко обзавівся замовниками та учнями. Згодом художник закохався і незабаром одружився із Саскією ван Ейленбюрх, вони разом переїхали до Амстердама. Її ніжний образ увіковічився в багатьох портретах. Через вісім років подружнього життя Саскія померла від туберкульозу — це стало болючим ударом для митця.

Після смерті дружини Рембрандт був сам не свій, він не знав що робити, і знаходив утіху в малюванні. Саме в рік, коли померла його дружина, він написав картину "Нічна варта". Це полотно стало відображенням нового стилю художника, нічого спільного з традиційним груповим портретом.

Картина
Картина "Нічна варта"

Життя ван Рейна з плином років змінювалося: щасливе дитинство, багатство і визнання змінилися на злиденну старість. Настрій художника можна простежити і у його творчості. Справи Рембрандта йшли погано. Не вистачало грошей, кількість замовлень зменшилася. Тому частину своєї колекції художник продав, але і це його не врятувало.

Він був за крок від тюрми, але суд став на його бік, тому йому дозволили розпродати все майно і віддати борги. Художник навіть якийсь час ще жив в будинку, який йому вже не належав. В 1656 році Рембрандт оголосив себе банкрутом та виїхав жити у відокремлений будиночок на околиці столиці.

Як склалося подальше життя великого художника Рембрандта – дивіться у програмі.

Теги: Одна історія Історія
Джерело: 24 Канал
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