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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Одна история. Как Марко Поло сквозь века сориентировал Колумба на новые открытия

Одна история 20:42, 11 марта 134 Читати новину українською

Марко Поло – отважный путешественник, любитель приключений, исследователь неизведанных миров. С имени этого венецианского купца начинается эпоха Великих географических открытий, его вклад в развитие географии и культурологии бесценный. Знания, которые он получил во время своих путешествий, стали фундаментом для многих исследований в будущем.

Марко Поло родился в 1254 году в Венеции в семье торговцев. Его отец и дядя прокладывали новые торговые маршруты от Черного моря до Волги и в других направлениях. Поэтому в первую свою поездку 17-летний Марко отправился вместе с отцом и дядей, которые как раз осваивали торговые пути в Китай.

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Попутной задачей братьев было наладить дипломатические отношения между Венецией и Китаем, который в то время входил в состав монгольского государства Юань. Путь в Китай пролегал через Иерусалим. Братья решили, что чудотворное масло из гробницы Христа поможет им добиться благосклонности хана Хубилая. В результате так и произошло. Более того, Марко так понравился хану, что тот назначил его губернатором одного из китайских городов. Там юный путешественник осел на 3 года. В целом Марко Поло провел в Китае 17 лет.

В возрасте 37 лет Марко Поло стал участником уважаемой морской экспедиции, которую организовал хан, чтобы выдать свою дочь замуж за персидского принца. На пути в Персию итальянский путешественник успел посетить Юго-Восточную Азию, остров Суматру, Цейлон. Через 4 года после смерти Хана Марко Поло вернулся в Венецию.


Марко Поло

О дальнейшей жизни путешественника мало что известно. Поговаривают, что в период Венецианско-Генуйской войны Марко снаряжал военное судно и попал в плен к генуйцам. Путешественника посадили в каземат. Там он познакомился с мужчиной по имени Рустичану, который писал романы. Марко поделился с ним своими историями и воспоминаниями, рассказал о путешествиях по Азии.

В какую наработку уложилась странствующая жизнь Марко Поло, которая пригодилась и Колумбу – смотрите в программе.

Теги: Одна история История
Источник: 24 Канал
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