Одна история. Как возникло и стало легендарным пиратство

Пиратами называли тех, кто нападал на жителей побережья и грабил пришвартованные торговые корабли. Они отбирали товар, похищали людей, а затем продавали пленных в рабство, чтобы получить вознаграждение.

В переводе с латинского слово "пират" означает "морской разбойник в поисках счастья". О действиях пиратов писали поэмы, стихи, рассказы. С развитием цивилизации и морской торговли пиратов становилось все больше.

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Наибольшее развитие пиратство получило в период гражданских войн в Римской империи. Жадность сделала торговлю источником легкой наживы. Остров Крит и горные местности кишели нашествиями тех, кто искал легкого заработка.



Нападение пиратов

Позже проблема пиратства стала настолько массовой, что капитаны судов обращались за помощью к государственным чиновникам. Таким образом они добивались разрешений, которые позволяли нападать на пиратские корабли ради мести. Однако по закону такое право у них было только во время войны, а нападения можно было осуществлять только на вражеские суда.

У пиратских кораблей всегда был свой флаг, который отличал их от других. Главным назначением символа было напугать и морально надавить на жертву. На флаге изображали скелеты, черепа и кости. Каждая команда переделывали символы по-своему, но смысл был всегда одинаков.

Череп на флаге улыбался, именно поэтому, видимо, флаг прозвали "Веселым Роджером". Самый первый пиратский флаг был красного цвета, и в соответствии с законом Англии 1694 обозначал английские корабли.

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