Одна історія. Як виникло і стало легендарним піратство

Піратами називали тих, хто нападав на жителів узбережжя та грабував пришвартовані торгові кораблі. Вони відбирали крам, викрадали людей, а відтак продавали полонених у рабство, аби отримати винагороду.

У перекладі з латинської, слово "пірат" означає "морський розбійник у пошуках щастя". Про дії піратів писали поеми та вірші, складали оповідки. Із розвитком цивілізації та морської торгівлі піратів ставало дедалі більше.

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Найбільшого розвитку піратство зазнало у період громадянських війн у Римській імперії. Жадібність зробила торгівлю джерелом легкої наживи. Острів Крит та гірські місцевості кишіли навалами тих, хто шукав легкого заробітку.



Напад піратів

Пізніше, проблема піратства стала настільки масовою, що капітани суден зверталися по допомогу до державних посадовців. Таким чином вони домагалися свідоцтва, яке дозволяло нападати на піратські кораблі заради помсти. Однак за законом таке право в них було лише під час війни, а напади можна було здійснювати тільки на ворожі судна.

У піратських кораблів завжди був свій прапор, який відрізняв їх від інших. Головним призначенням символу було налякати і морально вплинути на жертву. На прапорі зображували скелетів, черепи та кістки. Кожна команда перероблювала ілюстрацію на свій лад, але сенс був завжди однаковий.

Череп на стягу посміхався, саме тому, мабуть, прапор прозвали "Веселим Роджером". Найперший піратський прапор був червоного кольору, і відповідно до закону Англії 1694 року позначав англійські кораблі.

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