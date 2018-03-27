Одна історія. Як Вінстон Черчилль з журналіста перетворився на прем'єр-міністра

Вінстон Черчилль – письменник, лауреат Нобелівської премії 1953 року, державний діяч Великої Британії, найбільш відомий як прем'єр-міністр цієї країни у роки Другої Світової війни.

Черчилль народився 30 листопада 1874 року в родовому маєтку герцогів Мальборо в Бленхеймському палаці. Його батько, лорд Рендольф Генрі Спенсер, був відомим політиком і Канцлером Казначейства Британії, а мати Дженні – донькою заможного американського бізнесмена.

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Вже з народження хлопчик став членом "вищої касти" привілейованого стану. Це могло стати на заваді політичної кар’єри, адже дворяни не мали права входити в Палату Громад і уряд країни. Проте Вінстон виявився поза правилами, що дозволило йому стати великим політиком.



Вінстон Черчилль

В Брайтонській школі сестер Томпсон Вінстон не полюбив навчання, і тому мав погану успішність. У коледжі Херроу Черчилль демонстрував свою байдужість до навчальних предметів і вчив тільки те, що йому було цікаво, усе інше – ігнорував. Тому коли хлопцеві виповнилося 15, його перевели у клас, де навчали військової справи.

Завдяки зв'язкам матері, Вінстона призначили військовим кореспондентом на Кубі. Дебют в журналістиці приніс майбутньому політику славу і покликання суспільства. Окрім слави та грошей, з Куби Черчилль привіз дві довічні звички – куріння кубинських сигар і післяобідній відпочинок. Пізніше він продовжив свою журналістську подорож в Індії, а потім і в Єгипті. Окрім висвітлення подій, він особисто брав участь у боях, сумлінно ставився до своїх офіцерських обов’язків.

Як на середині своєї політичної кар’єри Черчилль став прем'єр-міністром Великобританії – дивіться у програмі.