Одна історія. Як Джованні Боккаччо мало не став звичайним купцем

Джованні Боккаччо — італійський поет та письменник епохи раннього Відродження, перший гуманіст. Всупереч переконанням батька, Джованні слідував своїм бажанням і, зрештою, став одним з найвідоміших вчених людей Італії.

Джовані народився 16 червня 1313 року в Флоренції. Позашлюбний син місцевого купця Боккачіно і французької аристократки. Батько був багатим і впливовим флорентійським комерсантом, тож мав значні прибутки. Мати хлопця померла майже одразу після його народження.

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Боккачіно змалечку навчав сина комерційної діяльності, адже сподівався зробити його своїм спадкоємцем. Але хлопець не виявляв захоплення батьковою справою, його більше цікавила поезія та література. У 10 років юного Боккаччо віддали на навчання до одного з купців, той провозився з ним 6 років і врешті відправив назад до батька. У Джованні була виражена відраза до купецького ремесла. Ще довгі 8 років йому доводилося нудитися над купецькими книгами в Неаполі, поки батько остаточно не втратив терпіння і таки дозволив синові вивчати канонічне право.



Портрет Джованні Боккаччо

Живучи в Неаполі, Боккаччо став частиною оточення короля Роберта Анжуйського. Саме на цей період припадає його становлення як поета і гуманіста. Його друзями були вчені, освічені люди, впливові персони. Джованні обожнював читати стародавніх авторів, та й саме середовище в значній мірі сприяло розширенню його уявлень про світ. Саме з Неаполем пов'язаний досить великий період його творчої біографії.

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Коли батько письменника став банкрутом, то наказав синові повернутися у Флоренцію. Поступово гуманіст став брати активну участь в політичному і громадському житті міста. Якось Джованні познайомився із Петраркою, ця дружба тривала все їхнє життя. Саме компанія такого друга стала для Бокаччо рушійною силою змін у ставленні до себе і до життя.

Як Бокаччо став впливовим та впізнаваним – дивіться у програмі.