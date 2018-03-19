Одна історія. Про багаторічну кровопролитну війну між католиками і протестантами

Після того, як Мартін Лютер видав свої знамениті 95 тез, де розкритикував католицьку церкву та дав початок європейській реформації, ідеї протестантизму охопили всю Європу. Не виключенням стала і Франція. Та ні Мартін Лютер, ані його послідовники й подумати не могли, що мирна боротьба за релігійні права для простого народу приведе до масової різні та кривавих воєн.

Франція 16 століття була впливовою католицькою державою. Однак ідея реформації та протестантизму проникли і сюди, позаяк церква добре заробляла на індульгенціях, мала землі, владу, маєтки, а значна частина селян та городян жила за межею бідності.

У великих містах – Орлеані, Парижі, Нанті виступали проповідники ідей реформації, зокрема Жак Кальвін. Він вважав, що людина може й сама врятувати свою душу, читаючи Святе письмо і для цього їй не потрібен посередник у священицькій рясі.

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Поступово ці ідеї стають популярними. Жака Кальвіна переслідують і він мігрує до Швейцарії, звідки може вести активне поширення основ протестантизму по всій Європі й зокрема – на Батьківщину.

Католицька церква розуміє, що втрачає вплив на частину населення, яке приймає нову віру й більше не платить їй за індульгенції. Саме через це ревні прихильники католицизму починають репресії проти кальвіністів, яких зухвало називають "гуго", що значить "поганий швейцарець".

Як закінчилися протистояння між католиками і протистантами – дивіться в програмі.