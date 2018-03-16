Одна історія. Як видатний Пікассо заснував неповторний стиль живопису – кубізм

Видатний іспанський художник, скульптор, діяч мистецтв, який запам’ятався неповторним стилем і став законодавцем подальшої моди у мистецтві. Пабло Пікассо, засновник кубізму, один із найдорожчих художників у світі.

Народився майбутній геній 25 жовтня 1881 року в місті Малага в Андалусії. Хлопчик зростав у достатку і з юних літ вражав своїм талантом. У свої 7 років він вже допомагав батькові в написанні полотен. У 13 Хосе дозволив синові завершити об'ємну частину роботи і був дуже здивований майстерністю Пабло.

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Після цього всі свої художні приналежності батько віддав хлопцеві, а сам перестав малювати. Свою першу картину "Пікадор" Пабло написав ще геть юним, у вісім років.

У 14 років Пікассо разом із родиною переїжджає до Барселони. Там він протягом року навчається у школі витончених мистецтв Ла-Лонха, і отримує золоту медаль за академічне полотно "Наука і Благодійність", яке сьогодні зберігається в музеї Пабло Пікассо в Барселоні.

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