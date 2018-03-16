Одна история. Как выдающийся Пикассо основал неповторимый стиль живописи – кубизм

Выдающийся испанский художник, скульптор, деятель искусств, который запомнился неповторимым стилем и стал законодателем дальнейшей моды в искусстве. Пабло Пикассо, основатель кубизма, один из самых дорогих художников в мире.

Родился будущий гений 25 октября 1881 года в городе Малага в Андалусии. Мальчик рос в достатке и с юных лет поражал своим талантом. В свои 7 лет он уже помогал отцу в написании полотен. В 13 Хосе позволил сыну завершить объемную часть работы и был очень удивлен мастерством Пабло.

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После этого все свои художественные принадлежности отец отдал парню, а сам перестал рисовать. Свою первую картину "Пикадор" Пабло написал еще совсем юным, в восемь лет.

В 14 лет Пикассо вместе с семьей переезжает в Барселону. Там он в течение года учится в школе изящных искусств Ла-Лонха, и получает золотую медаль за академическое полотно "Наука и Благотворительность", которое сегодня хранится в музее Пабло Пикассо в Барселоне.

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