01:40
17 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-2°C
-2°C -9°C
  • воскресенье
    -7°C -11°C
  • понедельник
    -6°C -14°C
  • вторник
    -4°C -17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин оседлает чудо-оружие. Провалы памяти у Лаврова
Вєсті Кремля
22:50, 16 марта
Вести.UA. Решающий поединок политиков. Музыка для поиска террористов
Вєсті.UA
21:32, 16 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, 16 марта
Телеканал новостей 24 Программы Одна история
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

Одна история. Как выдающийся Пикассо основал неповторимый стиль живописи – кубизм

Одна история 21:59, 16 марта 52 Читати новину українською

Выдающийся испанский художник, скульптор, деятель искусств, который запомнился неповторимым стилем и стал законодателем дальнейшей моды в искусстве. Пабло Пикассо, основатель кубизма, один из самых дорогих художников в мире.

Родился будущий гений 25 октября 1881 года в городе Малага в Андалусии. Мальчик рос в достатке и с юных лет поражал своим талантом. В свои 7 лет он уже помогал отцу в написании полотен. В 13 Хосе позволил сыну завершить объемную часть работы и был очень удивлен мастерством Пабло.

Читайте также: Одна история. Что вдохновило художника взяться за кисти и холст

После этого все свои художественные принадлежности отец отдал парню, а сам перестал рисовать. Свою первую картину "Пикадор" Пабло написал еще совсем юным, в восемь лет.

В 14 лет Пикассо вместе с семьей переезжает в Барселону. Там он в течение года учится в школе изящных искусств Ла-Лонха, и получает золотую медаль за академическое полотно "Наука и Благотворительность", которое сегодня хранится в музее Пабло Пикассо в Барселоне.

При каких трагических обстоятельствах начался новый период — "голубой" — смотрите в программе.

Теги: Новости культуры Исскусство Одна история
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 16 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук