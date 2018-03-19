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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Одна история. О многолетней кровопролитной войне между католиками и протестантами

Одна история 27 Читати новину українською

После того, как Мартин Лютер издал свои знаменитые 95 тезисов, где раскритиковал католическую церковь и дал начало европейской реформации, идеи протестантизма охватили всю Европу. Не исключением стала и Франция. Но ни Мартин Лютер, ни его последователи и подумать не могли, что мирная борьба за религиозные права для простого народа приведет к массовой резне и кровавым войнам.

Франция 16 века была влиятельным католическим государством. Однако идея реформации и протестантизма проникли и сюда, потому что церковь хорошо зарабатывала на индульгенции, имела земли, власть, имения, а значительная часть крестьян и горожан жила за чертой бедности.

В больших городах – Орлеане, Париже, Нанте выступали проповедники идей реформации, в частности Жак Кальвин. Он считал, что человек может и сама спасти свою душу, читая Священное писание и для этого ему не нужен посредник в священнической рясе.

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Постепенно эти идеи становятся популярными. Жака Кальвина преследуют и он мигрирует в Швейцарию, откуда может вести активное распространение основ протестантизма по всей Европе и в частности – на Родину.

Католическая церковь понимает, что теряет влияние на часть населения, которая принимает новую веру и больше не платит ей за индульгенции. Именно поэтому ревностные сторонники католицизма начинают репрессии против кальвинистов, которых нагло называют "Гуго", что значит "плохой швейцарец".

Как закончились противостояния между католиками и протистантами – смотрите в программе.

Теги: Одна история Жертвы религия Новости Франции История
Источник: 24 Канал
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