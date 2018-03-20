Одна історія. Творчий шлях великого мрійника та фантазера Жуля Верна

Адвокат-мрійник, людина "блакитної крові", який довів своїй знатній родині, що заробляти на життя можна улюбленою справою – Жуль Верн.

Народився майбутній письменник у родині адвоката, яка мала дворянський титул, і його дитинство було забезпеченим та безтурботним. Однак малим він був ще тим непосидою, якого вабили не розкіш та багатство, а жага до пригод та нові відкриття. У 11 років юний авантюрист втікає з дому та влаштовується юнгою на пароплав, що курсує до Індії.

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Батько встиг наздогнати судно й забрати хлопця. Малий тоді пообіцяв, що мандруватиме тільки у своїх мріях. Однак він порушив дане слово і саме це зробило його життя цікавим та неповторним.

Спочатку Жуль Верн мрія про кар'єру в театрі. Акторська гра та створення сценаріїв п'єс так захоплюють його, що він ладен змінити престижну професію юриста на творчість, яка не приносить великих грошей. Але батько був проти творчої та літературної діяльності хлопця, бо вважав, що цим неможливо заробляти.

Жуль Верн робить усе, аби тільки не йти усупереч батьковій волі та лишатися в Парижі, бо саме там вирує яскраве театральне життя. Він дивом переконує батька дозволити йому продовжити навчання в столиці, хоча той волів аби син вчився у рідному Нанті.

Як Жуль Верн здобув всесвітню славу – дивіться у програмі.