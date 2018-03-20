Одна история. Творческий путь великого мечтателя и фантазера Жюля Верна

Адвокат-мечтатель, человек "голубой крови", который доказал своей знатной семье, что зарабатывать на жизнь можно любимым делом – Жюль Верн.

Родился будущий писатель в семье адвоката, который имел дворянский титул, и его детство было обеспеченным и беззаботным. Однако ребенком он был еще тем непоседой, которого привлекали не роскошь и богатство, а жажда приключений и новых открытий. В 11 лет юный авантюрист убегает из дома и устраивается юнгой на пароход, курсирующий в Индию.

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Отец успел догнать судно и забрать парня. Мальчик тогда пообещал, что путешествовать будет только в своих мечтах. Однако он нарушил данное слово и именно это сделало его жизнь интересной и неповторимым.

Сначала Жюль Верн мечтал о карьере в театре. Актерская игра и создание сценариев пьес так захватывают его, что он готов изменить престижную профессию юриста на творчество, которое не приносит больших денег. Но отец был против творческой и литературной деятельности парня, потому что считал, что этим невозможно зарабатывать.

Жюль Верн делает все, чтобы только не идти вопреки отцовской воле и оставаться в Париже, потому что именно там бурлит яркая театральная жизнь. Он чудом убеждает отца позволить ему продолжить обучение в столице, хотя тот хотел чтобы сын учился в родном Нанте.

Как Жюль Верн получил всемирную славу – смотрите в программе.