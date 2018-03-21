Одна история. Как Джованни Боккаччо чуть не стал обычным купцом

Джованни Боккаччо — итальянский поэт и писатель эпохи раннего Возрождения, первый гуманист. Вопреки убеждениям отца, Джованни следовал своим желаниям и, в конце концов, стал одним из самых известных ученых людей Италии.

Джованни родился 16 июня 1313 года в Флоренции. Внебрачный сын местного купца Боккачино и французской аристократки. Отец был богатым и влиятельным флорентийским коммерсантом, поэтому имел значительные прибыли. Мать парня умерла почти сразу после его рождения.

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Боккачино с детства учил сына коммерческой деятельности, ведь надеялся сделать его своим наследником. Но парень не выказывал увлечения отцовским делом, его больше интересовала поэзия и литература. В 10 лет юного Боккаччо отдали на обучение к одному из купцов, тот провозился с ним 6 лет и в итоге отправил обратно к отцу. У Джованни было выражено отвращение к купеческому ремеслу. Еще долгие 8 лет ему приходилось томиться над купеческими книгами в Неаполе, пока отец окончательно не потерял терпение и позволил сыну изучать каноническое право.



Портрет Джованни Боккаччо

Живя в Неаполе, Боккаччо стал частью окружения короля Роберта Анжуйского. Именно на этот период приходится его становление как поэта и гуманиста. Его друзьями были ученые, образованные люди, влиятельные персоны. Джованни обожал читать древних авторов, да и сама среда в значительной степени способствовала расширению его представлений о мире. Именно с Неаполем связан довольно большой период его творческой биографии.

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Когда отец писателя стал банкротом, то приказал сыну вернуться во Флоренцию. Постепенно гуманист стал принимать активное участие в политической и общественной жизни города. Однажды Джованни познакомился с Петраркой, эта дружба продолжалась всю их жизнь. Именно компания такого друга стала для Бокаччо движущей силой перемен в отношении к себе и к жизни.

Как Бокаччо стал влиятельным и узнаваемым – смотрите в программе.