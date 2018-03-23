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Одна история. Каким был первый электромобиль задолго до появления Tesla

Одна история 83 Читати новину українською

История электромобиля началась более двух столетий назад – задолго до появления машин на пару и двигателей внутреннего сгорания, и только через два десятилетия после того, как на рельсы поставили первый паровоз.

Немало изобретателей той эпохи проектировали свои модели двигателей именно на электрической тяге. Но в начале двадцатого века разработчики стали активно развивать и совершенствовать двигатель внутреннего сгорания, который, кстати, до сих пор конкурирует с электромотором.

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Первое упоминание об автомобиле, который работал на электричестве, датируется 1828 годом. Крошечную модель, больше похожую на доску с колесами, создал венгр Аньос Джедлик, нацепив на неё первого предка электромотора. Изобретатель впервые испытал работу электродвигателя на четырех колесах. Конечно, полноценную крупногабаритную машину такой мотор не потянул бы, но это уже был вопрос совершенствования.

Примерно того же года шотландец Роберт Дэвидсон разработал первый экипаж на электрической тяге. Небольшие передвижные автомобили смастерили голландцы Стратин Гронинген и его помощник Кристофер Беккер в 1835 году.

Какой электромобиль впервые разогнался до 105 километров в час – смотрите в программе.

Теги: Транспорт История Одна история
Источник: 24 Канал
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