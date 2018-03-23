Одна історія. Яким був перший електромобіль задовго до появи Tesla

Історія електромобіля почалася понад два століття тому – ще задовго до появи машин на пару і двигунів внутрішнього згоряння, і лише через два десятиліття після того, як на рейки поставили перший паровоз.

Чимало винахідників тієї епохи проектували свої моделі двигунів саме на електричній тязі. Та на початку двадцятого століття розробники стали активно розвивати та вдосконалювати двигун внутрішнього згоряння, який, до речі, до сьогодні конкурує з електромотором.

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Перша згадка про автомобіль, який працював на електриці, датується 1828 роком. Крихітну модель, більше схожу на дошку з колесами, створив угорець Аньос Джедлік, почепивши на неї першого предка електромотора. Винахідник вперше випробував роботу електродвигуна на чотирьох колесах. Звичайно, повноцінну великогабаритну машину такий мотор не потягнув би, але це вже було питання вдосконалення.



Приблизно того ж року шотландець Роберт Девідсон розробив перший екіпаж на електричній тязі. Невеликі пересувні автомобілі змайстрували голландці Стратин Гронінген та його помічник Крістофер Беккер у 1835 році.

Який електромобіль вперше розігнався до 105 кілометрів на годину – дивіться у програмі.