Одна история. Почему самураи считали за честь сделать харакири

Самураи – аналог европейских рыцарей, которые приносили присягу на верность своему господину и играли одну из главных ролей в японском обществе.

Название самурай происходит от слова saberu, что означает "слуга". Иными словами, самурай – это воин-слуга. Самураи считали себя хранителями своего господина и за честь прислуживать ему в повседневной жизни.

Читайте также: Одна история. Кем на самом деле был один из самых загадочных фараонов – Тутанхамон

Самурайство зародилось в результате реформ Тайка в VII веке. Целью реформ было построить в Японии централизованную монархическое государство во главе с императором и на основе примата закона и государственной собственности по образцу соседней китайской империи династии Тан. Однако фактическая появление самурайства приходится на конец VIII века – период правления императора Камму. Самураи появились в эпоху Хэйан с целью подчинения местных жителей в регионе Тохоку в северной части острова Хонсю.

Японский самурай

Социально-политический статус и идеология самураев формировались в течение нескольких веков. Окончательно их правила поведения на службе и в повседневной жизни утвердились в бусидо – кодекс самураев, который дословно означает "путь воина". Бусидо объединял в себе три идеологических направлений: буддизм, синтоизм и конфуцианство. Неписаный и негласный кодекс прославлял скромность, верность, мастерское владение боевыми искусствами и честь до самой смерти. Правила также призвали самурая к героической отваге, защите семейной гордости и безграничной преданности господину.

Высшей добродетелью самурая, подвигом и проявлением личного героизма считалась готовность сделать харакири – самоубийства путем вспарывание живота.

Что было основанием для смертельного ритуала – смотрите в программе.