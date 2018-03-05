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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Одна история. Кем на самом деле был один из самых загадочных фараонов – Тутанхамон

Одна история 18:30, 5 марта 492 Читати новину українською

"Величайшее открытие в Фивах", "Несметные сокровища Египта", "Тутанхамон появляется из небытия" – кричали заголовки газет в 1923 году. Ведь годом ранее двое английских египтологов раскопали в Долине Царей нетронутую гробницу одного из самых загадочных фараонов – Тутанхамона.

Фараон Тутанхамон правил Египтом в 14 веке до нашей эры. Известно, что ему было всего девять лет, когда он взошел на престол, и восемнадцать, когда умер.

В детстве его назвали Тутанхатоном, в честь бога Атона, которого ввел его отец – деспот Эхнатон. Но после смерти отца и отмены этого культа, новый фараон взял имя Тутанхамон. Сам факт возвращения к старым богам запомнился со времен царствования Тутанхамона.

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Эта информация дошла до наших дней из сохранившихся письменных источников. История была такова: в XIII веке до нашей эры на египетский престол вступил фараон Аменхотеп IV. Жрецы бога Амона отдавали всю дань побед над врагом божеству, нивелируя роль фараонов. Поэтому Аменхотеп провозгласил единственным богом Египта другого бога – Атона. И назвал себя теперь Эхнатоном, то есть "Благим для Атона".

Однако когда престол занял его сын, он вернулся к старым богам и стал называться Тутанхамоном, в честь старого Амона. Таким образом, в период правления Тутанхамона проводилась политика восстановления культа прежних богов.

Каким образом пресса сфабриковала "проклятие фараонов" – смотрите в программе.

Теги: религия Одна история История Египет
Источник: 24 Канал
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