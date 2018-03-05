Одна історія. Ким насправді був один з найзагадковіших фараонів – Тутанхамон

"Найбільше відкриття у Фівах", "Незліченні скарби Єгипту", "Тутанхамон з'являється з небуття" – кричали заголовки газет у 1923 році. Адже роком раніше двоє англійських єгиптологів розкопали у Долині Царів незайману гробницю одного із найзагадковіших фараонів – Тутанхамона.

Фараон Тутанхамон правив Єгиптом у 14 столітті до нашої ери. Відомо, що йому було всього дев'ять років, коли він зійшов на престол, і вісімнадцять, коли помер.

У дитинстві його назвали Тутанхатоном, на честь бога Атона, якого запровадив його батько – деспот Ехнатон. Але після смерті батька і скасування цього культу, новий фараон взяв ім'я Тутанхамон. Саме факт повернення до старих богів запам’ятався з часів царювання Тутанхамона.

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Ця інформація дійшла до наших днів зі збережених письмових джерел. Історія була така: у XIII столітті до нашої ери на єгипетський престол вступив фараон Аменхотеп IV. Жерці бога Амона віддавали всю шану перемог над ворогом божеству, нівелюючи роль фараонів. Тому Аменхотеп проголосив єдиним богом Єгипту іншого бога – Атона. І назвав себе тепер Ехнатоном, тобто "Благим для Атона".

Проте коли престол обійняв його син, він повернувся до старих богів і став називатися Тутанхамоном, на честь старого Амона. Таким чином, в період правління Тутанхамона проводилася політика відновлення культу колишніх богів.

Яким чином преса сфабрикувала "прокляття фараонів" – дивіться у програмі.