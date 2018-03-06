Одна історія. Чому самураї вважали за честь зробити харакірі

Самураї — аналог європейських лицарів, які складали присягу на вірність своєму панові та відігравали одну з головних ролей в японському суспільстві.

Назва самурай походить від слова saberu, що означає "слуга". Іншими словами, самурай – це воїн-слуга. Самураї вважали себе охоронцями свого пана і мали за честь прислужувати йому в повсякденному житті.

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Самурайство зародилося в результаті реформ Тайка в VII столітті. Метою реформ було побудувати в Японії централізовану монархічну державу на чолі з імператором та на основі примату закону і державної власності за зразком сусідньої китайської імперії династії Тан. Проте фактична поява самурайства припадає на кінець VIII століття – період правління імператора Камму. Самураї з'явилися в епоху Хейан з метою підпорядкування місцевих жителів в регіоні Тохоку в північній частині острова Хонсю.

Японський самурай

Соціально-політичний статус та ідеологія самураїв формувались протягом декількох століть. Остаточно їх правила поведінки на службі та в повсякденному житті затвердилися в бусідо – кодексі самураїв, який дослівно означає "шлях воїна". Бусідо об’єднував у собі три ідеологічні напрямки: буддизм, синтоїзм та конфуціанство. Неписаний і негласний кодекс прославляв скромність, вірність, майстерне володіння бойовими мистецтвами і честь до самої смерті. Правила також закликали самурая до героїчної відваги, лютого захисту сімейної гордості і безмежної відданості панові.

Найвищою чеснотою самурая, подвигом і проявом особистого героїзму вважалася готовність зробити харакірі — самогубства шляхом розпорювання живота.

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