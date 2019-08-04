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      Одна из главных ошибок Порошенко – пафосный тон общения, – Бекешкина

      904 Читати новину українською
      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Getty Images

      Одной из главных ошибок Петра Порошенко на должности пятого президента Украины было то, что он неэффективно общался с народом.

      "Одна из главных ошибок Порошенко – его тон общения, такой пафосный. Людей он всегда раздражал. Все хотят простого разговора", – сказала журналу НВ глава Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива социолог Ирина Бекешкина.

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      Украинцы ждут от президента такого простого разговора, который ведет с россиянами глава Кремля Владимир Путин, убеждена социолог.

      "Ролики и обращения Зеленского также отличает этот нормальный и спокойный тон обращения-беседы", – отметила Бекешкина.

      По ее мнению, уровень электоральной поддержки Зеленского будет зависеть от того, удастся ли ему избежать ошибок Порошенко и построить эффективную коммуникацию с людьми.

      Кто мешал Порошенко или Гройсману раз в неделю по телевизору не просто выступать с монологами, а общаться с журналистами, отвечать на острые вопросы, объяснять, что происходит, что можно сделать, а что нельзя. Нормальным тоном,
      – отметила Бекешкина.

      Узнайте, почему Порошенко существенно потерял рейтинг

      Смотрите инфографику, какими были результаты президентских выборов, на которых Порошенко проиграл Зеленскому:

      результати виборів президента України 2019 Зеленський Порошенко

      blog_ava
      Что нужно сделать после секса
      8 августа
      437
      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Владимир Путин Петр Порошенко
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