Одна из главных ошибок Порошенко – пафосный тон общения, – Бекешкина

Одной из главных ошибок Петра Порошенко на должности пятого президента Украины было то, что он неэффективно общался с народом.

"Одна из главных ошибок Порошенко – его тон общения, такой пафосный. Людей он всегда раздражал. Все хотят простого разговора", – сказала журналу НВ глава Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива социолог Ирина Бекешкина.

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Украинцы ждут от президента такого простого разговора, который ведет с россиянами глава Кремля Владимир Путин, убеждена социолог.

"Ролики и обращения Зеленского также отличает этот нормальный и спокойный тон обращения-беседы", – отметила Бекешкина.

По ее мнению, уровень электоральной поддержки Зеленского будет зависеть от того, удастся ли ему избежать ошибок Порошенко и построить эффективную коммуникацию с людьми.

Кто мешал Порошенко или Гройсману раз в неделю по телевизору не просто выступать с монологами, а общаться с журналистами, отвечать на острые вопросы, объяснять, что происходит, что можно сделать, а что нельзя. Нормальным тоном,

– отметила Бекешкина.

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