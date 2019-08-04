Одна з головних помилок Порошенка – пафосний тон спілкування, – Бекешкіна

Однією з головних помилок Петра Порошенка на посаді п’ятого президента України було те, що він неефективно спілкувався з народом.

"Одна з головних помилок Порошенка – його тон спілкування, такий пафосний. Людей він завжди дратував. Всі хочуть простої розмови", – сказала журналу НВ глава Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва соціолог Ірина Бекешкіна.

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Українці чекають від президента такої простої розмови, яку веде з росіянами глава Кремля Володимир Путін, переконана соціолог.

"Ролики і звернення Зеленського також відрізняє цей нормальний і спокійний тон звернення-бесіди", – зауважила Бекешкіна.

На її думку, рівень електоральної підтримки Зеленського залежатиме від того, чи вдасться йому уникнути помилок Порошенка і побудувати ефективну комунікацію з людьми.

Хто заважав Порошенку або Гройсману раз на тиждень по телевізору не просто виступати з монологами, а спілкуватися з журналістами, відповідати на гострі питання, пояснювати, що відбувається, що можна зробити, а що не можна. Нормальним тоном,

– зазначила Бекешкіна.

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