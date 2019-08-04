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      Одна з головних помилок Порошенка – пафосний тон спілкування, – Бекешкіна

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty Images

      Однією з головних помилок Петра Порошенка на посаді п’ятого президента України було те, що він неефективно спілкувався з народом.

      "Одна з головних помилок Порошенка – його тон спілкування, такий пафосний. Людей він завжди дратував. Всі хочуть простої розмови", – сказала журналу НВ глава Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва соціолог Ірина Бекешкіна.

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      Українці чекають від президента такої простої розмови, яку веде з росіянами глава Кремля Володимир Путін, переконана соціолог.

      "Ролики і звернення Зеленського також відрізняє цей нормальний і спокійний тон звернення-бесіди", – зауважила Бекешкіна.

      На її думку, рівень електоральної підтримки Зеленського залежатиме від того, чи вдасться йому уникнути помилок Порошенка і побудувати ефективну комунікацію з людьми.

      Хто заважав Порошенку або Гройсману раз на тиждень по телевізору не просто виступати з монологами, а спілкуватися з журналістами, відповідати на гострі питання, пояснювати, що відбувається, що можна зробити, а що не можна. Нормальним тоном,
      – зазначила Бекешкіна.

      Дізнайтеся, чому Порошенко суттєво втратив рейтинг

      Дивіться інфографіку, якими були результати президентських виборів, на яких Порошенко програв Зеленському:

      результати виборів президента України 2019 Зеленський Порошенко

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Володимир Зеленський Володимир Путін
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