Чому Порошенко суттєво втратив рейтинг: пояснення експертів

За даними екзит-полів, на виборах до парламенту лідирує партія "Слуга народу" з результатом 43,9% голосів. За політсилу Петра Порошенка "Європейська солідарність" проголосували 8,9% українців. Чи можна вважати це особистим програшем п'ятого президента України – читайте пояснення експертів.

Виконавчий директор "Центру економічної стратегії" Гліб Вишлінський в ефірі 24 каналу розповів, що на дострокових парламентських виборах виборці розділились на дві осі:

• Перша – це раціональна, економічна, прагнення кращого життя та погляд в майбутнє;

• Друга – патріотична, зокрема, йдеться про геополітичний погляд, культурні вибори, застороги щодо російської загрози тощо.

Важливо! Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

За його словами, 25% українців, які підтримували Порошенка на президентських виборах, консолідувалися по другій осі. Це ті люди, які насамперед боялися з одного боку російського реваншу, а з іншого боку – це ті, які раціонально оцінювали переваги п'яти років правління Порошенка.

Потім в меню запропонували багато партій, як зазначив сам Петро Порошенко, які стояли на геополітичній та патріотичні осях та намагалась отримати голоси виборців. В результаті ми отримали, що в нього (Порошенка, – 24 канал) залишилось 9% голосів,

– пояснив експерт.

Керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович сказав, що частина виборців у другому турі президентських виборів проголосувала швидше проти Зеленського, ніж за Порошенка. Теж саме було в електораті Зеленського, адже частина голосувала не за нього, а проти Порошенка.

"Тому всі ці рейтинги змінилися і провернулися до першого туру. В цьому випадку 9% для "Європейської солідарності" і 7,6% для партії "Батьківщина" це, звичайно, нижче ніж вони взяли у першому турі, але згадаймо їхніх колег, які взагалі не взяли 5%, до прикладу, Анатолій Гриценко, Ігор Смешко брали 6% тощо.



Результати екзит-полу станом на 20:00 / Інфографіка 24 каналу