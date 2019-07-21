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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чому Порошенко суттєво втратив рейтинг: пояснення експертів

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      Чому партія Петра Порошенка Європейська солідарність втратив рейтинг
      Чому Порошенко втратив рейтинг / 24 канал

      За даними екзит-полів, на виборах до парламенту лідирує партія "Слуга народу" з результатом 43,9% голосів. За політсилу Петра Порошенка "Європейська солідарність" проголосували 8,9% українців. Чи можна вважати це особистим програшем п'ятого президента України – читайте пояснення експертів.

      Виконавчий директор "Центру економічної стратегії" Гліб Вишлінський в ефірі 24 каналу розповів, що на дострокових парламентських виборах виборці розділились на дві осі: 

      • Перша – це раціональна, економічна, прагнення кращого життя та погляд в майбутнє;
      • Друга – патріотична, зокрема, йдеться про геополітичний погляд, культурні вибори, застороги щодо російської загрози тощо.

      Важливо! Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

      За його словами, 25% українців, які підтримували Порошенка на президентських виборах, консолідувалися по другій осі. Це ті люди, які насамперед боялися з одного боку російського реваншу, а з іншого боку – це ті, які раціонально оцінювали переваги п'яти років правління Порошенка.

      Потім в меню запропонували багато партій, як зазначив сам Петро Порошенко, які стояли на геополітичній та патріотичні осях та намагалась отримати голоси виборців. В результаті ми отримали, що в нього (Порошенка, – 24 канал) залишилось 9% голосів,
      – пояснив експерт.

      Керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович сказав, що частина виборців у другому турі президентських виборів проголосувала швидше проти Зеленського, ніж за Порошенка. Теж саме було в електораті Зеленського, адже частина голосувала не за нього, а проти Порошенка.

      "Тому всі ці рейтинги змінилися і провернулися до першого туру. В цьому випадку 9% для "Європейської солідарності" і 7,6% для партії "Батьківщина" це, звичайно, нижче ніж вони взяли у першому турі, але згадаймо їхніх колег, які взагалі не взяли 5%, до прикладу, Анатолій Гриценко, Ігор Смешко брали 6% тощо.

      Екзит-пол
      Результати екзит-полу станом на 20:00 / Інфографіка 24 каналу

      Дивіться реакцію Петра Порошенка на результати екзит-полів:

       

       

      blog_ava
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 87 відсотків голосів
      22 липня
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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Слуга народу Європейська солідарність Петро Порошенко День виборів Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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